9º Batalhão de Engenharia de Combate apoia combate à COVID-19 em comunidades indígenas no interior do Mato Grosso do Sul

No dia 5 de agosto, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb) – “Batalhão Carlos Camisão” realizou a concentração inicial do efetivo de militares das Forças Armadas, de funcionários da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e de representantes de outros órgãos, designados para atuar em ação de apoio às comunidades indígenas de Aquidauana, Anastácio e Nioaque (MS), prevista para ocorrer de 6 a 8 de agosto.

Nessa ocasião, foram repassadas orientações logísticas para o atendimento da população indígena e foram feitos testes rápidos para a detecção da doença. A operação, desencadeada pelo Comando Conjunto Oeste e em coordenação com a SESAI, teve o objetivo de diminuir os efeitos da pandemia da COVID-19 nas populações indígenas da região.

No dia 6 de agosto, dando início as ações, foi realizado o apronto operacional com as equipes que atuam no atendimento de 15 aldeias da região, quando foram feitos os últimos ajustes antes do deslocamento para as comunidades. Nesse primeiro dia de atividades, foram realizados 333 atendimentos médicos, em 15 aldeias.