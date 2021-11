89 anos de vida de Antônio Andréa

Membro da tradicional família “Andréa”, Antônio Andréa completou neste último domingo (14/11) 89 anos de vida, ladeado dos familiares e amigos.

Seu aniversário é no dia 12/11, mas como de costume, sempre comemora no domingo próximo da data, para juntar os familiares, que, diga-se de passagem, é uma família numerosa, que carrega as tradições e participam ativamente na sociedade.

Seus avós de origem italiana, Antônio Andréa e Lucinda Andréa chegaram ao Brasil na década de 20.

Filho do primeiro casamento entre Bartolomeu de Andréa e Deolinda de Andréa.

É impossível de se falar da cidade de Nioaque e não destacar um membro da família “Andréa”.

Hoje o Poder Legislativo tem dois “Andréas” sendo seu filho Nado de Andréa e sua sobrinha Cândida Tereza.

E já se tornaram tradição as festas na Fazenda São Francisco, onde as raízes da vida do campo ainda consistem na mostra do fogão à lenha, do rio que passa perto, do campo verde que exala o aroma de quem vive na área rural, e do churrasco feito em um buraco no chão.

A festa foi animada por João Corrêa com sua sanfona, Grupo Unison com o vocalista Valdeci, e duas vacas foram abatidas para sustentar o suculento churrasco regado com muita cerveja.

Parentes de toda região compareceram para felicitar Antônio, que é tido como baluarte da família, casado com a senhora Líbia Garcia Andréa há 55 anos, pai de 09 filhos: Antônio Herber de Andréa, Denís Garcia Andréa,Reinaldo Garcia Andréa, Dorilane de Andréa Gazote, Liliane Garcia Andréa ( In memória), Atenoi Garcia Andréa, Adalberto Garcia de Andréa, Valmir Garcia de Andréa, e uma de coração Luciana Garcia Andréa.

Muito emocionado seu filho Nado Andréa externou os agradecimentos em nome da família, desejando felicidades ao Senhor Antônio Andréa que este anos completou 89 anos de vida.

*Infelizmente o cartão das fotos que foram tiradas pelo nioaqueonline não apareceu as fotos, apenas essas.