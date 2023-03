84° Aniversário do 9° G.A.C

O 9º Grupo de Artilharia de Campanha, em 24 MAR 23, realizou uma solenidade em comemoração ao 84º aniversário de sua criação. O evento contou com a presença do Comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, General de Brigada Marcello Yoshida, autoridades civis e militares. Na ocasião houve a entrega de Diplomas de Amigo do Grupo para personalidades que, ao longo do ano de 2022, auxiliaram nas atividades administrativas, logísticas e operacionais da Unidade, bem como demonstração de uma missão de tiro de Artilharia e exposição do Material de Emprego Militar do Projeto Estratégico – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).