80 anos de Nides Terezinha Faques

08 décadas de muita experiência, vivência e trabalho são as marcas da Leonina Nides Terezinha Faques!

Mãe de 07 filhos, sendo eles: Wallace Moura conhecido por “Cabeceira”, Lilian Moura, Heloiza F. Moura, Enio F. Moura, Fernandinho F. Moura, Stênio F. Moura e Vanessa F. Moura Prado, Dona Nides que é super conhecida na sociedade nioaquense, recebeu amigos e familiares em sua festa de 80 anos de vida.

Servidora pública aposentada, atuou como vereadora no Poder Legislativo na década de 80, vez que contribuiu grandemente para com o desenvolvimento do município de Nioaque.

Mesmo estando aposentada, com muita energia e lucidez, continua trabalhando, fazendo o que gosta, que é cuidar da Chácara onde mora, fazer os doces maravilhosos, e salgados.

Em Nioaque é possível vê-la nas noites de show de prêmios, sendo um de seus hobbys, participar das muitas ajudas solidárias do município.

O seu aniversário mesmo é na data de 08 de Agosto, mas a festa foi realizada no sábado dia 06/08.

Pelo seu filho Wallace foi externado os agradecimentos pela presença de todos no aniversário de sua mãe.

o Padre Daniel da Paróquia Santa Rita de Cássia esteve abençoando a festa, desejando vida e saúde à aniversariante.

Fernandinho um dos filhos deixou registrado o valor que se deve ter a vida, pregando a valorização aos que tem suas mães vivas, no caso eles que tem o grande privilégio de ter sua mãe com 80 anos de vida, podendo desfrutar da presença e do aconchego e amor de mãe.

Confira as fotos nas lentes de Elizete Maidana.