Seminário debate enfrentamento à violência contra idosos

Neste mês em que é realizada a campanha “Junho Prata”, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza o 8º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, presidida pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB), o evento acontecerá nesta quinta-feira (29), com início às 13h30, no plenário Deputado Júlio Maia.

Segundo o parlamentar, este grupo de trabalho, juntamente com outros segmentos, busca discussões para concretizar, com ações e projetos, a melhoria de vida dos idosos sul-mato-grossenses. “O seminário estadual é fruto de muito trabalho, sempre realizado com vários parceiros que têm lutado conosco pela garantia dos direitos da nossa população idosa. Queremos sempre buscar mecanismos e ideias diferentes para nortear nossas ações e fortalecer a rede de proteção e os sistemas de garantia de direitos. Nossa articulação com as outras políticas setoriais é a chave para um alcance maior da promoção da dignidade da pessoa idosa”, argumentou Renato Câmara.

Para a abertura do seminário estadual está prevista a apresentação cultural do Coral da Terceira Idade da UEMS. Já na parte técnica serão realizadas a mesa redonda “Intersetorialidade e Transversalidade no Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa” e a palestra “Acolhida e Humanização para Pessoa Idosa: Interfaces entre SUS e SUAS”.

Conforme informações do Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo), apenas neste ano, de janeiro a maio, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) registrou 535 ocorrências de violência doméstica contra idosos. Confira outros dados aqui.

Além da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; são organizadores do evento a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; Subsecretaria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa; Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social; Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

O seminário poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.