Policiais fazem curso para atender crianças e adolescentes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está comprometida em garantir o completo e integral atendimento ao público mais vulnerável. Com esse objetivo, iniciou nesta segunda-feira, 8 e segue até o dia 11, o curso de depoimento especial para 70 policiais, entre delegados, escrivães e investigadores, que atuarão no plantão da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). A capacitação está sendo realizada na Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).

Estiveram presentes na abertura do curso o Coordenador de Assuntos Educacionais da Acadepol, Delegado Fernando Villa de Paula, o Delegado Titular das Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário – João Eduardo Santana Davanço, o Delegado Adjunto das Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário – Rodrigo Alencar Machado Camapum, a Delegada Titular da Delegacia Especializada de Atendimento às Crianças e Adolescentes – Anne Karine Trevisan, o Delegado Adjunto da Delegacia Especializada de Atendimento às Crianças e Adolescentes – Roberto Morgado e a Psicóloga e palestrante Mônica Lourenço Dias Kohatsu.

O curso tem como objetivo preparar os profissionais para prestar um atendimento humanizado e especializado às crianças e adolescentes vítimas de violência, garantindo a sua proteção e minimizando os impactos decorrentes do processo de depoimento. Dentre os temas a serem trabalhados, estão a Lei nº 13.431/2017, Decreto nº 9.603/2018 (Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial) e Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel).

A Polícia Civil de MS reitera o seu compromisso em proteger os direitos das crianças e adolescentes, garantindo a sua segurança e bem-estar. O curso de depoimento especial é mais uma iniciativa que reforça esse compromisso, preparando os policiais para lidar com situações delicadas e complexas, de forma a garantir a justiça e a proteção dos direitos das vítimas.