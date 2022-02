No dia 13 de janeiro de 2022, o Tenente-Coronel André Mendes Pereira De Paula recebeu do Coronel Peter Melo da Silva, o comando do 9º Grupo de Artilharia de Campanha “Grupo Major Cantuária”.

A solenidade de passagem do comando do 9º GAC foi acompanhada pelo General de Exército Fernando José Sant’ana Soares e Silva e pelo comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, General de Brigada Adilson Akira Torigoe, que ressaltou o trabalho do Coronel Peter nos dois anos que esteve à frente da unidade. A solenidade foi prestigiada por autoridades militares e civis.

Antes da solenidade de passagem de comando, ocorreu à inauguração do retrato do comandante sucedido. Ele agora passa a fazer parte da Galeria dos Eternos Comandantes, espaço criado para homenagear todos os militares que comandaram a unidade.

Fonte: Assessoria de Comunicações do 9º G.A.C