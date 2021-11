9º G.A.C realiza entrega de diplomas de “Amigo do Grupo”

Em 22/10, o 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC) realizou formatura para entrega de Diplomas de ‘‘Amigo do Grupo’’ para personalidades que ao longo do ano, auxiliaram no bom andamento das atividades da Unidade. Foram agraciados nesta data as seguintes pessoas: Sr. Daniel de Oliveira – Padre da Paróquia Santa Rita de Cássia em Nioaque, Sr. Valdinei Tomazelli de Lima – Pastor Evangélico da 1ª Igreja Batista em Nioaque, Sr. Odair de Jesus Moreno – Dirigente da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Nioaque, Sr. Rubens Calves Barcelos – Artesão, Sr. Bruno Vieira Nogueira – Antigo integrante do Grupo e Elizete Costa Maidana – Responsável pela Mídia Social Local.

Na oportunidade, a tropa realizou o canto da Canção do 9º GAC, em seguida o 1º Ten Frederico proferiu a oração do Guerreiro do Pantanal e, finalizando a solenidade, a tropa desfilou entoando a Canção da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

A atividade foi realizada cumprindo todas as medidas de prevenção contra a COVID-19.