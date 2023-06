27 mil cestas serão doadas a famílias indígenas do estado

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciou, nesta semana, a distribuição de um total de 27.005 cestas de alimentos destinadas a 5.401 famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional no estado de Mato Grosso do Sul. Os alimentos foram adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A responsabilidade pela sua distribuição foi atribuída à Conab com recursos provenientes do TED Nº 01/2023.

Inicialmente foi realizado o transporte de 16.248 cestas da unidade armazenadora de Brasília/DF para Campo Grande/MS, serviço já finalizado (Aviso de Frete 20/2023). O próximo Aviso de Frete 26/2023 acontecerá amanhã (07) para contratar o serviço de transporte de outras 10.757 cestas de Brasília/DF para Campo Grande/MS, concluindo a entrega das 27.005 unidades.

A operação ocorrerá em três fases, distribuídas nos meses de junho, julho e agosto. Nesta primeira ação, que ocorrerá entre 05 e 23 de junho, serão entregues 10.931 cestas que estão depositadas na unidade armazenadora da Conab em Campo Grande e seguirão para os destinos finais de acordo com a programação organizada pela Superintendência Regional da Conab em Mato Grosso do Sul, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Serão utilizados veículos próprios da Conab, com apoio das Superintendências Regionais de Mato Grosso, de São Paulo e do Distrito Federal. Desse total de cestas, 1.990 unidades já se encontram em trânsito para distribuição aos indígenas.

Nesta primeira fase de distribuição serão atendidas a Coordenação Regional da Funai de Campo Grande, com um total 2.025 famílias indígenas, a Coordenação Regional da Funai de Dourados (1.836 famílias) e a Coordenação Regional da Funai de Ponta Porã (1.540 famílias).

Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Campo Grande, Nioaque, Dourados, Douradina, Caarapó, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Jateí, Juti, Naviraí, Rio Brilhante, Vicentina, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Japorã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru estão entre os municípios contemplados na operação.

As cestas são compostas por 21,5 kg de alimentos não perecíveis: 10 kg de arroz, 3 kg de feijão cores, 1 kg de fubá ou flocos de milho, 1 kg de farinha de mandioca ou trigo, 1 unidade de óleo de soja, 1 kg de açúcar cristal, 1 kg de macarrão comum, 1 kg de sal, 2 kg de leite em pó e 0,5 kg de sardinha enlatada.

Com informações do CONAB