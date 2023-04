26º Festa da Linguiça de Maracaju será de 29 de abril a 1º de maio

O tão esperado retorno do maior evento gastronômico do Mato Grosso do Sul já tem data e atrativos confirmados, trata-se da 26º Festa da Linguiça de Maracaju que acontecerá nos dias 29-04, 30-04 e 01-05, com almoço em dois dias, shows de Mariana e Matheus com entrada franca e ainda Marcos e Belutti, trazendo de volta as grandes festas na cidade, prometendo ainda atrair grande número de turistas para o município.

O evento conta com um importante aporte de recursos e apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Maracaju através da Fundação Estadual de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, e apoio da Câmara de Vereadores, que juntamente com a iniciativa privada apostam nesse evento, além do aquecimento da economia local.

“Queremos convidar toda a comunidade Maracajuense, do nosso estado e até mesmo de fora dele, a prestigiarem o retorno da Festa da Linguiça de Maracaju, organizada de forma voluntária e solidária pelo Rotary Clube do município, os mesmos que parabenizo desde já, tratando-se de um evento para toda a população, justamente pelo caráter filantrópico e valoroso para nossa cidade. Maracaju está preparada para receber todos de braços abertos.” Enalteceu Marcos Calderan, Prefeito de Maracaju.

De acordo com Rafael Fernandes Jara, a Festa da Linguiça já é tradicional e leva o nome da cidade de Maracaju para todos os cantos do país.

“Recebermos turistas de todos os lugares, como Paraguai, Argentina e outros países vizinhos, representando a grandiosidade deste evento gastronômico, felizmente a gestão municipal reconhece e valoriza o trabalho dos rotarianos, não apenas aportando recursos, mas também acionando a Secretaria de Obras e Urbanismo a preparar a cidade para receber os visitantes, envolvendo toda a sociedade, convidamos todos para prestigiar.” Destacou Rafael Fernandes Jara, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura.

Além das atrações principais, também contará com artistas da terra, exibição e comercialização de artesanatos e outros atrativos.

SOBRE A 26º FESTA DA LINGUIÇA