UFGD: Universidade Aberta à Pessoa Idosa oferece 170 vagas

Quem tem 55 anos de idade, ou mais, está convidado a vivenciar o ambiente universitário, participando de disciplinas dos cursos de graduação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), por meio do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa. A matrícula é gratuita e pode ser feita em até duas disciplinas por semestre.

A seleção ocorre por ordem de inscrição, ou seja, as inscrições para as disciplinas são encerradas assim que cada vaga é preenchida. São 170 vagas em 11 cursos: Artes Cênicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia de Aquicultura, Geografia, Letras, Pedagogia e Relações Internacionais. A lista com os nomes das disciplinas disponíveis em cada curso está no anexo 2 do edital do programa.

O candidato deve inscrever-se até 3 de maio, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Coordenadoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, situada na Unidade 1 da UFGD, à Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso. Já as aulas terão início em 15 de maio.

Os documentos necessários para a inscrição são: carteira de identidade, original e cópia; ficha de inscrição preenchida (anexo 1 do edital); comprovante de conclusão do ensino médio ou nível mais elevado, original e cópia.

Essa oportunidade é interessante para pessoas em diversas situações: quem deseja voltar aos bancos da faculdade para breve atualização dos conhecimentos; quem tem curiosidade em conhecer um pouco sobre outra área profissional; quem pretende concorrer ao vestibular e quer saber como é determinado curso e para quem não teve oportunidade de fazer faculdade quando era jovem e agora está em condições de viver parte dessa experiência.