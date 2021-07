131º aniversário de Emancipação Político Administrativo de Nioaque

Nioaque comemora seu 131º aniversário com inaugurações de obras

O dia foi movimentado na cidade por ocasião do 131º aniversário de Emancipação Político Administrativo, com inaugurações de obras e visitas de autoridades parlamentares estaduais e municipais.

Pela manhã foi inaugurado benfeitorias realizadas no Centro Educacional Rita Lopes de Andréa, com reforma e climatização interna e externa. O evento contou com presenças do prefeito Valdir Junior, Vice-prefeito Danilo Catti, secretários municipais,Presidente do Poder Legislativo de Nioaque Vereador Silas Ferreira acompanhado de vereadores.

Esteve presente abrilhantando o evento o Deputado Estadual Professor Rinaldo Modesto.

Pela diretora do CEI professora Euza Camargo foi externada as boas vindas aos convidados, e relatado os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Educacional durante o tempo pandêmico.

Pelo secretário de educação foi explanado todas as conquistas de sua gestão, frutos conquistados com as somas e parcerias entre estado e munícipio.

Pelo prefeito Junior foi proferido agradecimentos “É muito importante que nossas crianças sejam bem recebidas quando voltarem as aulas presenciais. Obrigado a toda equipe da direção do CEI e a Secretaria de Educação pela dedicação e empenho!”

Aos convidados foram oferecidos um coffee break confeccionado pelas funcionárias do centro educacional.

Seguindo as atividades foi inaugurado a Academia ao Ar Livre localizada no Bairro Vila São Miguel, na Vila Santa Amélia e no Bairro Jockey Clube.

Já na noite foi realizada pelo poder executivo uma “Live Solidária” em prol a Casa da Criança, com artistas Prata da Casa, no Estádio Mauro Resstel que será inaugurado amanhã com presença do Governador Reinaldo Azambuja.

Todos os eventos foram realizado com biossegurança por conta do Covid 19.

Confira as fotos nas lentes de

Elizete Maidana.