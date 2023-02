107 anos de vida da Matriarca Teodora Pereira

Hoje é uma data especial para a família “Pereira de Souza” em Nioaque, data esta que não poderia passar em branco, dado ao fato de poder comemorar 107 anos da Matriarca Senhora Teodora Pereira de Souza.

Índia Terena, nascida no século passado, em 10/02/1915 , na Aldeia Taunay localizada na cidade de Miranda-MS , mudando-se para Aldeia Brejão onde viveu longos anos.

Casada com Anízio de Souza (in memória) com que teve cinco filhos, dos quais três já faleceram (Ivanir, Aide e Aurélia).

Aos cuidados de sua filha Maria de Lourdes e de seu filho Davi, a centenária embora não enxerga mais devido aos longos anos, tem uma saúde excelente, pois segundo sua filha Maria de Lourdes não toma nenhum tipo de remédio, só quando se queixa de dor de cabeça, que é ministrado apenas algumas gotas de dipirona.

“Minha mãe mora comigo há mais de 30 anos, e tem uma vida normal, interage com os netos, bisnetos e tataranetos, gosta de ouvir musica, esbanja alegria, e para nós é uma dadiva de Deus poder ter nossa mãezinha “, disse Maria de Lourdes.

A equipe do site Nioaqueonline deseja felicidades, saúde, e porque não dizer longevidade!