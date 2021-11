04 de Dezembro mega Show de Prêmios em prol a Derci Ramires

Nioaque é uma cidade que estampa solidariedade, sempre engajada em ações que venham apoiar a necessidade daqueles que buscam por soluções de saúde.

É uma prática cotidiana, a sociedade em união estar ajudando sempre aqueles que precisam.

Dessa vez a Senhora Denir Ramires, moradora do Bairro Baia, procurou a direção do Nioaqueonline, para pedir ajuda solidária, pois necessita com urgência realizar uma cirurgia para retirada de pedra da vesícula.

E com ajuda dos munícipes, e do Vereador Nado Andréa que sempre abraça essas causas, a ação será realizada no calçadão da Praça XV de Novembro, na Tropical Lanhes do empresário Luís Alberto Gazote que sempre doa o espaço para tais ações.